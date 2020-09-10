На ЧМ-2022 будет использован первый в истории полностью демонтируемый стадион

Впервые в истории мундиалей один из стадионов ЧМ-2022 будет полностью демонтирован после завершения турнира.

Стадион «Рас Абу Абуд» в Дохе построен из грузовых контейнеров. После демонтажа его территория будет использована в качестве прибрежной зоны.

В Верховном комитете по проведению и наследию ЧМ-2022 также сообщили о том, что около 15% стройматериалов представляют собой переработанные материалы.

«Кроме того, концепция предусматривает использование местных ресурсов, где это возможно, для поддержки экономики Катара. Внутренние помещения отделаны нетоксичной краской, а светлые наружные поверхности повышают отражательную способность, сводя к минимуму удержание тепла и уменьшая нагрев городской среды», — говорится в отчёте.

Чемпионат мира года пройдёт в пяти городах Катара в ноябре и декабре 2022 года. Для его проведения будут задействованы восемь стадионов.

Ранее сообщалось, что 170 тысяч кресел со стадионов ЧМ-2022 будут переданы другим странам.