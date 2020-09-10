Более 170 тысяч кресел ЧМ-2022 будут переданы другим странам
- Reuters
После завершения мундиаля стадионы будут частично разобраны, а 170 тыс. кресел — отправлены другим странам в связи с тем, что в Катаре традиционно нет необходимости в большой вместимости.
«Верховный комитет планирует передать их странам, которые нуждаются в создании и развитии спортивной инфраструктуры. Модульный дизайн позволяет оперативно сократить вместимость арен и транспортировать кресла в другие регионы для повторного использования. Так, наследие ЧМ-2022 почувствуют жители других стран, и этот эффект будет длительным», — говорится в отчёте.
Чемпионат мира пройдёт в пяти городах Катара в ноябре и декабре 2022 года. Для его проведения будут задействованы восемь стадионов.
Ранее стало известно, что сборная Катара по футболу сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ.