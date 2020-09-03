Сборная Катара по футболу сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сборная Катара примет участие в главном турнире среди стран, входящих в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) — Золотом кубке КОНКАКАФ, в качестве приглашённой команды в 2021 году.

Как сообщается в пресс-релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре, комитет заключил стратегическое партнёрство с КОНКАКАФ и Футбольной ассоциацией Катара.

В рамках этого партнёрства Катар и примет участие в турнире. При этом отмечается, что команда сыграет в Золотом кубке КОНКАКАФ ещё и в 2023 году.

При этом обладатели Кубка Азии 2019 года также выступят на Кубке Америки — 2021 (главный турнир Южной Америки среди сборных).

Ранее сообщалось, что на стадионе ЧМ-2022 «Эдьюкейшн Сити» в Дохе 3 сентября пройдёт первый официальный матч.