На стадионе ЧМ-2022 «Эдьюкейшн Сити» 3 сентября пройдёт первый официальный матч

Футбольный стадион «Эдьюкейшн Сити» в Дохе, построенный к чемпионату мира 2022 года в Катаре, примет первый официальный матч 3 сентября.

Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, первой официальной игрой на новой арене, вмещающей 40 тыс. зрителей, станет матч открытия сезона национальной футбольной лиги Катара между командами «Аль-Садд» и «Аль-Харитият».

Встреча состоится 3 сентября и начнётся в 18:15 мск.

В рамках чемпионата мира стадион «Эдьюкейшн Сити» примет несколько матчей группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в семи городах Катара.

Ранее эксперт рассказал, как в условиях пандемии пройдёт ЧМ-2022 в Катаре.