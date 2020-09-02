На стадионе ЧМ-2022 «Эдьюкейшн Сити» 3 сентября пройдёт первый официальный матч
- © пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, первой официальной игрой на новой арене, вмещающей 40 тыс. зрителей, станет матч открытия сезона национальной футбольной лиги Катара между командами «Аль-Садд» и «Аль-Харитият».
Встреча состоится 3 сентября и начнётся в 18:15 мск.
В рамках чемпионата мира стадион «Эдьюкейшн Сити» примет несколько матчей группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в семи городах Катара.
Ранее эксперт рассказал, как в условиях пандемии пройдёт ЧМ-2022 в Катаре.