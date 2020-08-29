Эксперт рассказал, как в условиях пандемии пройдёт ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер катарского «Аль-Араби» Хеймир Хадльгримссон рассказал, на каком уровне в стране пройдёт чемпионат мира по футболу в 2022 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Если к 2022 году пандемия не закончится, то для Катара это станет отличным показательным испытанием на прочность. Моё первое впечатление об этой стране такое: здесь всё делают на очень профессиональном уровне. Например, сейчас проходят игры первого и второго дивизионов. При этом число случаев инфицирования и положительных результатов (тестов на COVID-19. — RT) невелико, хотя, как и по всему миру, заболевшие есть», — рассказал Хадльгримссон RTД.

Бывший тренер сборной Исландии отметил, что катарские специалисты перенимают опыт организаторов чемпионата мира по футболу в России, чтобы успешно провести свой мундиаль.

«Думаю, организаторы пытаются максимально адаптироваться и подготовиться. А что касается инфраструктуры, то они показывают отличные результаты. Насколько мне известно, местные специалисты много раз ездили в Россию, в том числе во время прошлого чемпионата мира. Да, национальное первенство Катара не такое уж и крупное, но, думаю, его матчи продолжают проводить отчасти и для того, чтобы подготовиться к мундиалю. Если мы не победим коронавирус, то люди хотя бы будут понимать, как работать в таких условиях», — сказал специалист.

Ранее экс-тренер сборной Исландии заявил, что из-за пандемии больше всего пострадают скауты и агенты.