Экс-тренер сборной Исландии: из-за пандемии больше всего пострадают скауты и агенты

Главный тренер «Аль-Араби» Хеймир Хадльгримссон, известный по работе со сборной Исландии, рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбол.

«На данном этапе клубы будут всё чаще искать игроков именно в своей стране, взращивать своих футболистов, а не привлекать легионеров. Вместо постоянного поиска они снова займутся тренерской деятельностью. Поэтому я считаю, что текущая ситуация заставит людей пересмотреть свою стратегию, и надеюсь, они обратят свой взор на внутренние ресурсы. Мы увидим больше местной молодёжи», — рассказал Хадльгримссон RTД.

По мнению специалиста, пандемия коронавируса негативно отразится на скаутах и агентах, однако поможет вырастить поколение футболистов, у которого будет особое отношение к спорту.

«Станет больше игроков, которые действительно любят клуб, за который выступают, команду, которая их взрастила. Они будут стремиться в неё попасть. Надеюсь, в итоге мы увидим более мотивированных и увлечённых футболистов, а не наёмников, которых перекупают по всему миру. Так что с поиска игроков фокус сместится непосредственно на наставников. Именно поэтому, мне кажется, из-за нынешней ситуации в футболе больше всего пострадают скауты и агенты», — заключил тренер.

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