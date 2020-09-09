Глава МОК: мы по-прежнему нацелены на успешное и безопасное проведение ОИ в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация нацелена на проведение Олимпийских игр в Токио.

«В ближайшие несколько недель МОК предстоит обсудить меры противодействия COVID-19. Мы по-прежнему нацелены обеспечить безопасность и успешно провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Мы продолжим следовать принципам, на которых были основаны все наши решения, важнейший из которых — организовать безопасную обстановку на Играх для всех причастных», — цитирует Баха пресс-служба МОК в Twitter.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в июле — августе 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 они были перенесены на 2021 год.

Ранее в Японии выразили мнение, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой.