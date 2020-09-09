Капитан «Ливерпуля» — Ловрену: не верится, что ты ушёл и не вернёшься

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон написал письмо защитнику «Зенита» Деяну Ловрену, с которым до нынешнего сезона выступал вместе за красных.

«Невозможно представить себе «Ливерпуль» без тебя. Честно говоря, всё ещё не верится, что ты ушёл и не вернёшься. Ты был значимой фигурой в нашей команде, помогал нам прийти к той позиции, на которой мы сейчас. Для нас и сборной Хорватии ты создавал психологию бойцов в раздевалке. Я не забуду ту поддержку, которую ты оказал мне, как ты помогал вести за собой команду. Ты всегда был капитаном даже без повязки. Мы всегда тебя слушали. Я уже скучаю по тебе и всё ещё думаю, что ты вернёшься на базу клуба и будешь в центре обсуждений. Я безмерно тебе благодарен и всегда буду рядом, если тебе и твоей семье что-то понадобится. Удачи в будущем и помни: у тебя всегда есть братья в «Ливерпуле», — написано в письме, которое Ловрен опубликовал в своём Instagram.

Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год, после чего перешёл в петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Франция обыграла Хорватию в матче Лиги наций.