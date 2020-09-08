СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо».

Матч, проходивший на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, завершился победой гостей со счётом 6:4.

В составе СКА забрасывали Василий Токранов (дважды), Андрей Кузьменко, Виктор Антипин, Василий Подколзин и Антон Бурдасов. У хозяев отличились Антон Шенфельд, Андрей Белевич, Джастин Клус и Дамир Жафяров.

СКА одержал вторую победу в трёх стартовых поединках чемпионата, а «Торпедо» потерпело второе поражение.

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