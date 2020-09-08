Министр спорта России посетит матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев»

Министр спорта России Олег Матыцин посетит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Матч состоится 9 сентября на московской арене «Парк Легенд». Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Авангард» забросил восемь шайб в ворота «Амура» в матче КХЛ.