Министр спорта России посетит матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев»

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Министр спорта России Олег Матыцин посетит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым».
Министр спорта России посетит матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Матч состоится 9 сентября на московской арене «Парк Легенд». Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Авангард» забросил восемь шайб в ворота «Амура» в матче КХЛ.

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