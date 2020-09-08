Поветкин объяснил, почему не станет выступать в ММА
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- globallookpress.com
«Это не мой вид спорта. Я боксёр, всю жизнь боксом занимаюсь. В ММА бороться надо, там много всего. Я занимаюсь боксом, зачем мне это? Это нужно переключаться на совсем другую систему. В принципе, я люблю бороться — для себя, конечно, я не такой профессионал в этом, как ребята из ММА. Я боксёр. Зачем мне переходить? Это то же самое, если вы бы пацану сказали — давай, иди в спортивную гимнастику», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Metametrica.
В последнем своём поединке 41-летний российский боксёр нокаутом победил британца Диллиана Уайта.
Ранее Рябинский прокомментировал слова Уайта о нокауте в бою с Поветкиным.