Рябинский прокомментировал слова Уайта о нокауте в бою с Поветкиным
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«Он пропустил тяжёлый удар, был без сознания и этого реально не помнит. Видимо, слишком сильный удар пропустил и ещё не пришёл в себя. Через ещё какое-то время он всё-таки оклемается и вспомнит, что был в нокауте», — цитирует Рябинского РИА Новости.
23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее сообщалось, что британский боксёр Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его.