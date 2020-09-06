Рябинский прокомментировал слова Уайта о нокауте в бою с Поветкиным

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский оценил слова британца Диллиана Уайта о нокауте от российского боксёра Александра Поветкина.

«Он пропустил тяжёлый удар, был без сознания и этого реально не помнит. Видимо, слишком сильный удар пропустил и ещё не пришёл в себя. Через ещё какое-то время он всё-таки оклемается и вспомнит, что был в нокауте», — цитирует Рябинского РИА Новости.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его.