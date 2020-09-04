Британский боксёр Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его
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По его словам, он говорил рефери поединка, что с ним всё в порядке, когда тот вёл счёт.
«Я попытался подняться, но рефери сказал: нет-нет, это тяжёлый нокдаун, и всё такое прочее. Со мной всё было нормально. Я не был в отключке, а просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Он нанёс классный удар в подбородок, и я упал. Но со мной всё было нормально», — приводит слова Уайта BBC.
23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее промоутер Эдди Хирн анонсировал новости о реванше Поветкин — Уайт.