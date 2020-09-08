ACA опубликовала заключение атлетической комиссии по результату боя Коков — Вартанян

В понедельник состоялось заседание атлетической комиссии Absolute Championship Akhmat (ACA), на повестке которого было принято окончательное решение по поединку Коков — Вартанян, состоявшемуся на турнире АСА 110.

Как сообщает пресс-служба АСА, в результате заседания комиссия, состоящая из пяти международных судей во главе с Хербом Дином, провела подробный анализ поединка и судейских оценок. В ходе заседания было отмечено, что бой был равным и непростым для судейства. Согласно действующим правилам Unifight rules, с минимальным преимуществом поединок был в пользу Вартаняна.

Согласно рекомендациям атлетической комиссии ACA, вердикт судей, по которому Эдуард Вартанян был признан победителем, стоит считать обоснованным.

Ранее Коков выразил мнение, что судьи лишили его победы в бою с Вартаняном.