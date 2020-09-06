Коков считает, что судьи лишили его победы в бою с Вартаняном
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«Я выигрывал, чувствовал, что сильнее его. Не форсировал события. Вы видели, что было. Решение судей? У них свои какие-то симпатии. Ждал, что руководство лиги как-то отреагирует? Я не знал, что будет такое решение. Ждал, что поднимут мою руку. Лишили ли меня победы? Да. Хочу реванша. Наверное, мне нужно будет ещё постараться. Я думал, что уже выигрываю. Считаю, что два раунда чисто выиграл», — приводит слова Кокова «Чемпионат».
Он отметил, что ему нечего сказать Вартаняну.
«Работа рефери? Полный бред. В двух раундах я думал, что доминирую, в третьем — чуть расслабился. Я был немного сильнее физически», — добавил боец.
Коков проиграл Вартаняну единогласным решением судей.
Ранее основатель ACA заявил, что бой Вартанян — Коков признают несостоявшимся.