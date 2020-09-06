Основатель ACA заявил, что бой Вартанян — Коков признают несостоявшимся

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Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев заявил, что поединок между Эдуардом Вартаняном и Мухамедом Коковым на турнире по смешанным единоборствам ACA 110 в Москве будет признан несостоявшимся.
Основатель ACA заявил, что бой Вартанян — Коков признают несостоявшимся
  • Reuters

«Добро пожаловать, судьи из ММА. Вы поняли, о чём я говорю. Мы в своё время отказались от этого судейства и, видимо, не зря это сделали. Однозначно Коков победил, это однозначно. Это первый пункт. Второе — согласно нашему регламенту, мы не можем изменить результат встречи, но мы можем признать встречу несостоявшейся», — заявил Хасиев.

Бой между Вартаняном и Коковым продлился все пять раундов, и его победителем судьи единогласно признали Вартаняна.

Ранее сообщалось, что Абдулаев победил Багова и стал чемпионом ACA в полусреднем весе.

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