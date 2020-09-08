В брянском «Динамо» назвали точное число заболевших коронавирусом

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В клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» Брянск заявили, что 11 футболистов основного состава сдали положительный тест на коронавирус.
В брянском «Динамо» назвали точное число заболевших коронавирусом
  • Reuters

«При подготовке к матчу со «Спартаком-2» все игроки и тренерский штаб прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали наличие заболевания у 11 игроков. Вечером 4 сентября на электронную почту клуба пришло письмо от областного управления Роспотребнадзора. Постановлением врио главного санитарного врача был введён запрет на проведение тренировок и футбольных матчей с участием игроков «Динамо». Все члены команды отправлены на двухнедельный карантин, который продлится до 17 сентября включительно. Отметим, что симптомы заболевания выявлены только у двух футболистов нашего клуба. Остальные переносят COVID-19 бессимптомно», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Из-за вспышки коронавируса команда не смогла провести матч со «Спартаком-2» и получила техническое поражение.

Ранее фанаты «Спартака» стали участниками драки в Брянске.

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