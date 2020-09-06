Фанаты «Спартака» стали участниками драки в Брянске

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Футбольные фанаты московского «Спартака» устроили массовую драку на улице Дуки в Советском районе Брянска.
Фанаты «Спартака» стали участниками драки в Брянске
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Городской». Среди участников драки были болельщики команды «Спартак-2», прибывшие на матч с брянским «Динамо». Разгонять участников потасовки пришлось ОМОНу.

Одного из участников драки, лежавшего на земле, доставили в больницу.

5 сентября должен был состояться матч седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» — «Спартак-2». Но руководство лиги приняло решение об отмене поединка из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев.

Ранее сообщалось, что матч брянского «Динамо» и «Спартака-2» отменён из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

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