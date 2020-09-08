Серена Уильямс высказалась о решении допустить зрителей на «Ролан Гаррос»

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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение организаторов турнира серии Большего шлема «Ролан Гаррос» допустить зрителей на трибуны.
Серена Уильямс высказалась о решении допустить зрителей на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Я надеялась на время турнира жить в своей квартире в Париже, но я понимаю организаторов. Это нелегко. Каждая страна пытается поступить как можно лучше во время пандемии. Я не стану указывать пальцем и говорить, что нужно делать. Не я руковожу турниром. Если будут допущены зрители, то и нам стоит разрешить проживать где угодно. Это интересно: мы не можем жить в частных домах, но зато будут болельщики. Я очень консервативна в этом вопросе, потому что у меня есть серьёзные вопросы по здоровью. Я стараюсь держаться подальше от общественных мест, потому что уже несколько раз оказывалась в больнице по серьёзным поводам. Я не хочу вновь попасть в больницу. Поэтому даже не знаю. Я стараюсь соблюдать дистанцию», — приводит слова Уильямс пресс-служба US Open.

Прежде организаторы «Ролан Гаррос» объявили, что на корты имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен будут допускать по 5000 зрителей, на корт имени Симон Матьё — 1500 зрителей. При этом на турнире будет создан так называемый пузырь для спортсменов.

Ранее сообщалось, что Эшли Барти отказалась от защиты титула на «Ролан Гаррос».

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