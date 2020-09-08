Барти отказалась от защиты титула на «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти пропустит третий в сезоне турнир серии Большего шлема — «Ролан Гаррос».
Барти отказалась от защиты титула на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Это было трудное решение, но, к сожалению, в этом году я не буду выступать в Европе. В прошлом году Открытый чемпионат Франции по теннису был самым особенным турниром в моей карьере, так что это решение я приняла нелегко», — написала Барти в Instagram.

Она отметила, что у такого её решения есть две причины.

«Первая — это риски для здоровья, которые всё ещё существуют из-за COVID-19. Вторая — это моя подготовка, которая не была идеальной без моего тренера, который не смог быть со мной из-за закрытия государственных границ. Желаю игрокам и французской федерации всего наилучшего и удачного турнира», — добавила австралийка.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

Ранее директор «Ролан Гаррос» заявил об отмене микста и турнира легенд.

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