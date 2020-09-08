Барти отказалась от защиты титула на «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Это было трудное решение, но, к сожалению, в этом году я не буду выступать в Европе. В прошлом году Открытый чемпионат Франции по теннису был самым особенным турниром в моей карьере, так что это решение я приняла нелегко», — написала Барти в Instagram.
Она отметила, что у такого её решения есть две причины.
«Первая — это риски для здоровья, которые всё ещё существуют из-за COVID-19. Вторая — это моя подготовка, которая не была идеальной без моего тренера, который не смог быть со мной из-за закрытия государственных границ. Желаю игрокам и французской федерации всего наилучшего и удачного турнира», — добавила австралийка.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября.
Ранее директор «Ролан Гаррос» заявил об отмене микста и турнира легенд.