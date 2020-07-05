Директор «Ролан Гаррос» заявил об отмене микста и турнира легенд

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Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже рассказал об изменениях, которые будут внесены в формат «Ролан Гаррос» в 2020 году.
Директор «Ролан Гаррос» заявил об отмене микста и турнира легенд
  • Pixabay

«Некоторое время мы думали об отмене квалификации, но это неотъемлемая часть турнира. Поэтому у нас будет отбор на мужской и женский турниры, а также в юниорах. То же самое касается и парных соревнований, в нашей стране многие их любят. Теннис на колясках сейчас популярен, мы хотим его поддержать. Микст и турнир легенд — это единственные соревнования, которые мы не планируем проводить в этом году», — цитирует Форже Eurosport.

Из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» сместил привычные даты турнира. В 2020 году соревнования пройдут с 20 сентября по 4 октября.

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