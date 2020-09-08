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FIDE: пока преждевременно утверждать, что турнир претендентов возобновится 28 октября

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Международная шахматная федерация (FIDE) примет решение о возобновлении прерванного из-за пандемии коронавируса турнира претендентов в Екатеринбурге после изучения эпидемиологической ситуации.
FIDE: пока преждевременно утверждать, что турнир претендентов возобновится 28 октября
  • РИА Новости

«Мы подтверждаем, что направили запрос Федерации шахмат Свердловской области по поводу возможного продолжения турнира с 28 октября, однако говорить о возобновлении турнира как о состоявшемся факте ещё преждевременно», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы FIDE.

Отмечается, что ключевым условием для возобновления турнира является стабильная и безопасная для игроков эпидемиологическая ситуация.

«Сейчас осуществляется подготовительная работа, изучение действующей нормативной базы для проведения турнира и эпидемиологической ситуации, после чего будет принято окончательное решение», — добавили в FIDE.

Турнир претендентов был прерван 17 марта после завершения первого круга.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов может возобновиться в Екатеринбурге 28 октября.

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