FIDE: пока преждевременно утверждать, что турнир претендентов возобновится 28 октября
- РИА Новости
«Мы подтверждаем, что направили запрос Федерации шахмат Свердловской области по поводу возможного продолжения турнира с 28 октября, однако говорить о возобновлении турнира как о состоявшемся факте ещё преждевременно», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы FIDE.
Отмечается, что ключевым условием для возобновления турнира является стабильная и безопасная для игроков эпидемиологическая ситуация.
«Сейчас осуществляется подготовительная работа, изучение действующей нормативной базы для проведения турнира и эпидемиологической ситуации, после чего будет принято окончательное решение», — добавили в FIDE.
Турнир претендентов был прерван 17 марта после завершения первого круга.
Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов может возобновиться в Екатеринбурге 28 октября.