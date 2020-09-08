Медведев: в детстве иногда у меня вообще не было никакого оружия против Рублёва

Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о соотечественнике Андрее Рублёве, с которым сыграет в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.

«Когда нам было девять-десять лет, у меня было не так много сильных сторон, чтобы побеждать его. Иногда у меня вообще не было никакого оружия. На тренировках я всегда старался играть агрессивно, выходить к сетке. Во время игры я начинаю делать это, но уступаю 0:3, а матч идёт до четырёх. Тогда я говорю себе: нет, лучше вернуться к свечкам. Я всегда ненавидел проигрывать. Может быть, в детстве лучше было бы адаптироваться к игровому плану соперника. Но в то же время всегда хорошо, когда ты жаждешь победить. Думаю, у меня хороший менталитет победителя. Андрей многому научился. Он всегда выполнял сумасшедшие удары, пробивал навылет. Но раньше он не был стабилен, что сказывалось на рейтинге и результатах. В теннисе всё просто. Он добился большого прогресса», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Он отметил, что сейчас Рублёв — один из лучших теннисистов в мире.

«Надеюсь, у нас будет хороший матч. У нас с ним никогда не было проблем на корте, мы не злились друг на друга. Думаю, мы уважаем друг друга на корте и за его пределами. Всегда нелегко играть с другом. Это происходит неосознанно. Ты готовишься к игре, стараешься победить. Но подсознательно понимаешь, что это твой друг с восьми лет, ты его знаешь уже 16 лет. Такие психологические моменты есть, но стараешься от них избавиться», — добавил россиянин.

Ранее Рублёв заявил, что Медведев всегда был одним из самых больших бойцов, которых он видел.