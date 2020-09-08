Рублёв: Медведев всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел

Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о своём соотечественнике Данииле Медведеве, с которым сыграет в четвертьфинале турнира серии Большого шлема — US Open.

«Мы оба были сумасшедшими на корте. Крушили ракетки, жаловались. Он всегда был одним из самых больших бойцов, которых я видел в своей жизни, с тех пор как ему исполнилось семь лет. Он мог бы играть часами, только чтобы выиграть. Я помню, что у нас было несколько сражений, когда мы были совсем детьми», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Матч Медведев — Рублёв состоится 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Медведев выразил сожаление, что встретится с Рублёвым не в финале US Open.