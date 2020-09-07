Сборная Польши одолела Боснию и Герцеговину в футбольной Лиге наций

Сборная Польши по футболу одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины в матче группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Зенице и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 24-й минуте хозяев с пенальти вывел вперёд Харис Хайрадинович, а поляки ответили голами Камила Глика и Камила Гросицки на 45-й и 67-й минутах.

Польша набрала три очка и поднялась на третье место в Группе 1 Лиги A. Боснийцы занимают последнюю позицию с одним очком в активе.

В других матчах Лиги наций Австрия уступила Румынии (2:3), Израиль сыграл вничью со Словакией (1:1), а Албания потерпела поражение от Литвы (0:1).

Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу обыграла Нидерланды в Лиге наций.