Сборная Польши одолела Боснию и Герцеговину в футбольной Лиге наций
- Reuters
Встреча прошла в Зенице и завершилась в пользу гостей — 2:1.
На 24-й минуте хозяев с пенальти вывел вперёд Харис Хайрадинович, а поляки ответили голами Камила Глика и Камила Гросицки на 45-й и 67-й минутах.
Польша набрала три очка и поднялась на третье место в Группе 1 Лиги A. Боснийцы занимают последнюю позицию с одним очком в активе.
В других матчах Лиги наций Австрия уступила Румынии (2:3), Израиль сыграл вничью со Словакией (1:1), а Албания потерпела поражение от Литвы (0:1).
Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу обыграла Нидерланды в Лиге наций.