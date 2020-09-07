Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала в Twitter фото Месси с тренировки.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».