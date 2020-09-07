Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»
- © Manu Fernandez
- Reuters
Пресс-служба каталонского клуба опубликовала в Twitter фото Месси с тренировки.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.
Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».
📍 Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
🐐 Leo #Messipic.twitter.com/bcC5l2Tl2R