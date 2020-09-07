Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.

«Алина Загитова — ведущая телепроекта «Ледниковый период», — цитирует Авербуха РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Загитова будет вести программу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева поделилась своим мнением относительно будущего Алины Загитовой.