Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
«Алина Загитова — ведущая телепроекта «Ледниковый период», — цитирует Авербуха РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Загитова будет вести программу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.
В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева поделилась своим мнением относительно будущего Алины Загитовой.