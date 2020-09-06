Буцаева: Загитова — спортсмен такого уровня, что будет украшением любого старта

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Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева поделилась своим мнением относительно будущего Алины Загитовой.
Буцаева: Загитова — спортсмен такого уровня, что будет украшением любого старта
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Сложно влезть в чужую голову. Я думаю, у Загитовой, тренеров и родителей есть свои мысли. Время покажет, неправильно за неё решать. Скажу лишь: она спортсмен такого уровня, что будет украшением любого старта. Алина — красотка, что тут говорить», — цитирует Буцаеву «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. 

Ранее Буцаева заявила, что в российском фигурном катании контракты невозможны.

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