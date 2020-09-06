Буцаева: Загитова — спортсмен такого уровня, что будет украшением любого старта
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- globallookpress.com
«Сложно влезть в чужую голову. Я думаю, у Загитовой, тренеров и родителей есть свои мысли. Время покажет, неправильно за неё решать. Скажу лишь: она спортсмен такого уровня, что будет украшением любого старта. Алина — красотка, что тут говорить», — цитирует Буцаеву «Спорт-Экспресс».
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.
Ранее Буцаева заявила, что в российском фигурном катании контракты невозможны.