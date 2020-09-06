Буцаева: в российском фигурном катании контракты невозможны

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Тренер Виктория Буцаева поделилась мнением относительно идеи ввести контракты в фигурном катании.
Буцаева: в российском фигурном катании контракты невозможны
  • РИА Новости

«В нашей стране, мне кажется, это невозможно. У нас спортсмены занимаются на государственной основе, обеспечиваются льдом и тренером. Трудно юридически всё это зафиксировать. Как можно запретить переходы? Я тоже их совершала, очень серьёзные. Где-то ты можешь объяснить желание фигуристов сменить тренера, когда они этого хотят», — сказала Буцаева «Спорт-Экспрессу».

Ранее олимпийский чемпион Соловьёв рассказал, сколько денег отчислял тренеру после победы на турнире.

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