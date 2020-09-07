Гончаренко считает, что фигуристка Жилина прибавила в мастерстве в академии Плющенко
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- РИА Новости
«Я считаю, что Жилина прибавила в катании и выразительности. Мне кажется, что это произошло уже после её перехода в академию Плющенко. Я её видела в прошлом году и сейчас, я думаю, что это время на подготовку, которое у неё было после паузы, она использовала для прогресса. Не просто для восстановления формы, а для развития. По сравнению с её предыдущим стартом она, я считаю, сделала шаг в развитии», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Она отметила, что на первенстве Москвы, где Жилина завоевала серебро, юная спортсменка очень уверенно каталась в произвольной программе и без раздумий заходила на четверные прыжки. По её мнению, это и есть следствие проделанной работы.
Ранее Гончаренко оценила потенциал фигуристки Софьи Акатьевой.