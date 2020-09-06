Тренер оценила потенциал фигуристки Акатьевой

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что 13-летняя фигуристка Софья Акатьева обладает потенциалом, который не ниже, чем у чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной.

«Акатьева и в прошлом году мне нравилась, а в этом подросла. Программы ей подходят. Мы Алёну Косторную всё время отмечали как сбалансированную фигуристку, а теперь мы можем оценивать Софью Акатьеву и её не меньший потенциал. Он ни в коем случае не ниже, чем у Косторной. У человека есть всё, чтобы быть яркой звездой в фигурном катании. В техническом плане Акатьева, я думаю, даже перспективнее Косторной. Девочка прямо звёздочка, которую нужно беречь, сохранять. Уверена, что она нас будет радовать», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, на юниорском первенстве Москвы исполнила чисто каскад тройной аксель — тройной тулуп в короткой программе, четверной тулуп и сольный аксель в три с половиной оборота в произвольной. Фигуристка одержала победу на турнире, набрав суммарные 210,21 балла.

Ранее Мишин назвал Туктамышеву значительной личностью в мире фигурного катания.