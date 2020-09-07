Гендиректор «Зенита»: Дзюба был очень полезен в матче сборной России с Венгрией

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России над национальной командой Венгрии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Гендиректор «Зенита»: Дзюба был очень полезен в матче сборной России с Венгрией
  • Reuters

«В матче с Венгрией было уверенное преимущество со счётом 3:0, но потом начали его терять. Три очка — это три очка, но счёт скользкий. Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой. Если смотреть по именам и клубам, в которых играют сербские сборники, их команда объективно сильнее; с Венгрией сразу взяли быка за рога и забили три хороших гола. Не надо забывать, что в сборной игроки находятся в разном состоянии. Нравится то, что на поле была команда — это главный итог двух матчей Лиги наций», — приводит слова Медевева ТАСС.

Он также высказал мнение об игре за сборную форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюба не забил, но ушёл с поля с голевой передачей. Считаю, что он очень полезен был на поле, и голевой пас это подтвердил», — добавил гендиректор клуба.

Сборная России на выезде победила Венгрию со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун назвал странными замены в сборной России в матче Лиги наций с Венгрией.

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