В Alpha Tauri довольны результатом Квята на Гран-при Италии
- Reuters
«Даниил провёл сильную гонку, финишировал в очках, но ему не повезло с заменой шин. Мы планировали зазвать его в боксы позже, но в итоге ему удалось финишировать в очках. Это был лучший результат из возможных, так что мы довольны», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.
Квят стартовал 11-м и сумел завершить гонку на девятом месте, тогда как Пьер Гасли с десятой позиции на старте сумел одержать свою первую победу в «Формуле-1».
Ранее Квят заявил что не мог добиться лучшего результата на Гран-при Италии.