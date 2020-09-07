В Alpha Tauri довольны результатом Квята на Гран-при Италии

Руководитель команды «Формулы-1» Alpha Tauri Франц Тост прокомментировал выступление россиянина Даниила Квята в гонке восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

«Даниил провёл сильную гонку, финишировал в очках, но ему не повезло с заменой шин. Мы планировали зазвать его в боксы позже, но в итоге ему удалось финишировать в очках. Это был лучший результат из возможных, так что мы довольны», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.

Квят стартовал 11-м и сумел завершить гонку на девятом месте, тогда как Пьер Гасли с десятой позиции на старте сумел одержать свою первую победу в «Формуле-1».

Ранее Квят заявил что не мог добиться лучшего результата на Гран-при Италии.