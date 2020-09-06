Квят о девятом месте на Гран-при Италии: большего я добиться просто не мог

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят подвёл итоги своего выступления в гонке восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

«В момент перед пит-стопом Пьера Гасли я был даже быстрее. У нас были разные стратегии сегодня. В тот момент, конечно, я был быстрее него. Моя гонка, можно сказать, должна была только начаться, когда он поехал на пит-стоп, но момент выезда машины безопасности был очень неудачным для меня. Это был худший из возможных сценариев — и мы даже проговаривали его вчера. В итоге именно это и случилось. Честно говоря, это просто невероятно. Так что я могу сказать, что девятая позиция сегодня — это абсолютно идеальный результат. Большего я добиться просто не мог. Надо быть честным с собой: сегодня мне просто не повезло. Это был не мой день. Это был день Пьера. Поздравления ему. Невероятное выступление. Получить такую возможность — это фантастика. Я рад за него. Но мне сегодня не повезло», — приводит слова Квята Motorsport.

Квят стартовал 11-м и сумел завершить гонку на девятом месте, тогда как Гасли с десятой позиции на старте сумел одержать свою первую победу в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон взял на себя вину за штраф в гонке Гран-при Италии.