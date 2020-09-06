Хэмилтон взял на себя вину за штраф в гонке Гран-при Италии

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в гонке восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

«С пит-стопом мы сделали всё не лучшим образом. Говоря по правде, я сам не увидел панели, так что ответственность на мне. Я должен вынести уроки. Но когда я оказался в 26 секундах позади ближайшего соперника, то не думал, что смогу финишировать седьмым и показать лучшее время круга. К тому же Макс Ферстаппен не заработал сегодня очков, так что я не так и много потерял. Моя гонка не должна была получиться такой. Это невезение. Но то, что не убивает нас, делает сильнее. Такой долгий пит-стоп. Мне пришлось отыгрывать 26 секунд. Но когда я сделал это, то получил большое удовольствие от борьбы», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

⚠️ PENALTIES ⚠️



Lewis Hamilton and Antonio Giovinazzi both receive a 10-second stop-go penalty for entering the pit lane when closed



They will both serve this when racing resumes#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/BYFxWAi22D — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Британец уверенно лидировал в гонке с самого старта и после появления на трассе автомобиля безопасности из-за схода пилота Haas Кевина Магнуссена отправился на пит-стоп, на заметив сигналы запрета на заезд на пит-лейн. За это он был оштрафован десятисекундным стоп-энд-гоу.

Аналогичный штраф за идентичное нарушение также получил пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци.

Ранее сообщалось, что Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии.