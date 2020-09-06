Гасли выиграл Гран-при Италии, Квят — девятый

Французский гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли одержал победу в гонке восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

Гасли, стартовавший 10-м, сумел завершить гонку на первой позиции, удержав лидерство после рестарта гонки, остановленной красными флагами после серьёзной аварии с участием пилота Ferrari Шарля Леклера.

Вторым финишную черту пересёк испанец Карлос Сайнс из McLaren. Тройку замкнул канадец Лэнс Стролл из Racing Point.

Лидер чемпионата, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил гонку лишь седьмым после отбытия 10-секундного штрафа стоп-энд-гоу за заезд в боксы, когда это было запрещено.

Напарник Гасли, россиянин Даниил Квят, завершил гонку на девятом месте.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и Феттель опоздали на церемонию преклонения колена на Гран-при Италии.