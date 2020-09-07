Бабош высказалась о снятии с US Open в парном разряде

Венгерская теннисистка Тимея Бабош прокомментировала то, что её и француженку Кристину Младенович сняли с соревнований в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open.

«Я дома. Сижу на кухне и плачу. Только сейчас осознаю, что произошло, и вообще ничего не могут понять. Это ужасно несправедливо, и я не вижу причин, почему всё должно было так кончиться. Посмотрим факты. После четырёх отрицательных тестов Бенуа Пэр сдал положительный, но в последние несколько дней снова сдаёт отрицательные. Остальные «близко контактировавшие» ни разу не сдавали положительных анализов. Я сдала четыре, а Кики Бертенс — 11 отрицательных тестов. Ещё раз — 11! Но нас всё равно посадили на карантин. Нас не сняли с турнира, потому что только мы оставались в сетке. В пятницу Маннарино дали сыграть, а нам на следующий день — нет. Это же просто несправедливо! И невообразимо! У нас отняли возможность поднять трофей Большого шлема, не говоря уже о материальном и психологическом ущербе. Но почему? Я не знаю и не понимаю», — написала Бабош в своём Instagram.

Дуэт Бабош и Младенович был снят с US Open из-за того, что француженка была в числе контактировавших со сдавшим положительные тесты соотечественником Пэром, снятым с турнира ещё до его начала.

Ранее сообщалось, что Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал US Open в парном разряде.