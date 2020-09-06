Черчесов рассказал об особенностях предстоящего сбора национальной команды

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие изменения будут в тренировочном плане команды на сборе перед октябрьскими матчами Лиги наций УЕФА.

«Будет ли вызвано больше футболистов? С этим столкнётся каждая сборная. В истории ещё такого не было, что за один сбор проходило три матча. Сегодня мы обсуждали этот вопрос с Дюковым и Алаевым. Посмотрим, как будем проводить подготовку. Надо хорошо подумать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

В октябре российская команда планирует сыграть контрольный матч со Швецией, а также матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией.

Ранее Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций.