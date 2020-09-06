Опубликовано фото из раздевалки сборной России после победы над Венгрией

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Пресс-служба сборной России по футболу выложила фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Венгрией в матче группового этапа Лиги наций.
Опубликовано фото из раздевалки сборной России после победы над Венгрией
  • Reuters

Снимок опубликован в Twitter-аккаунте сборной России.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:2. Таким образом, россияне набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B.

Ранее Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций.

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