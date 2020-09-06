СМИ: Аллегри может возглавить сборную Нидерландов по футболу

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» итальянец Массимилиано Аллегри может возглавить сборную Нидерландов по футболу.

Как сообщает Football Italia, 53-летнему специалисту уже поступило соответствующее предложение от Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Отмечается, что Аллегри не торопится с ответом, поскольку хотел бы продолжить работать на клубном уровне.

Должность главного тренера сборной Нидерландов стала вакантной после ухода Рональда Кумана в каталонскую «Барселону». Аллегри остаётся без работы с лета 2019 года, когда он покинул «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Месси обсудит с Куманом, останется ли он капитаном «Барселоны».