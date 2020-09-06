Тренер «Металлурга» объяснил пропуск Мозякиным матча КХЛ с «Сочи»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал пропуск форвардом Сергеем Мозякиным матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

«Отсутствовавший сегодня на матче Сергей Мозякин долго не тренировался, работает в аэробном плане. Он сегодня бегал кросс, завтра тоже будет работать. Как форма позволит, он сразу будет играть», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Он также отметил, что Николай Прохоркин пропустил матч с «Сочи» из-за отравления.

«Надеемся, что это на день и в матче с «Амуром» он сможет сыграть», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Металлург» разгромил «Сочи» со счётом 6:0 в матче КХЛ.