«Металлург» разгромил «Сочи» со счётом 6:0 в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:0.
В составе хозяев дублями отметились Андрей Нестрашил и Тэйлор Бек, также отличились Максим Карпов и Юхо Ламмикко.
В следующем матче «Металлург» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Сочи» встретится с челябинским «Трактором».
В других матчах игрового дня КХЛ «Нефтехимик» победил «Витязя» (4:3), а «Трактор» одолел «Куньлунь Ред Стар» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ.