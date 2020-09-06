«Металлург» разгромил «Сочи» со счётом 6:0 в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» разгромил «Сочи» со счётом 6:0 в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:0.

В составе хозяев дублями отметились Андрей Нестрашил и Тэйлор Бек, также отличились Максим Карпов и Юхо Ламмикко.

В следующем матче «Металлург» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Сочи» встретится с челябинским «Трактором».

В других матчах игрового дня КХЛ «Нефтехимик» победил «Витязя» (4:3), а «Трактор» одолел «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ.

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