Россиянка Любич стала третьей на молодёжном ЧЕ по академической гребле

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Россиянка Анастасия Любич завоевала бронзовую медаль на молодёжном чемпионате Европы по академической гребле в классе одиночек.
Россиянка Любич стала третьей на молодёжном ЧЕ по академической гребле
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Победу в заплыве одержала Аннета Киридо из Греции, а второй стала немка Александра Фестер.

Кроме того, сборная России в составе Аллы Неустроевой, Елены Шапуровой, Елены Данилюк, Дарьи Кукушкиной, Марии Рубцовой, Елены Захватовой, Анны Ковтун, Анастасии Баженовой и Софьи Будановой заняла третье место в соревнованиях восьмёрок.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года.

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