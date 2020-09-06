Россиянка Любич стала третьей на молодёжном ЧЕ по академической гребле

Россиянка Анастасия Любич завоевала бронзовую медаль на молодёжном чемпионате Европы по академической гребле в классе одиночек.

Победу в заплыве одержала Аннета Киридо из Греции, а второй стала немка Александра Фестер.

Кроме того, сборная России в составе Аллы Неустроевой, Елены Шапуровой, Елены Данилюк, Дарьи Кукушкиной, Марии Рубцовой, Елены Захватовой, Анны Ковтун, Анастасии Баженовой и Софьи Будановой заняла третье место в соревнованиях восьмёрок.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года.