Россия подаст заявку на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года
- РИА Новости
«Будем претендовать на проведение чемпионата мира по гладкой гребле 2023 года, на этом чемпионате спортсмены будут отбираться на Олимпийские игры. Но конкуренция там будет серьёзная — на турнир претендуют Венгрия и Германия», — приводит слова Архипова ТАСС.
Он отметил, что также будут поданы заявки на проведение чемпионата Европы в 2022 году.
Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии.