Россия подаст заявку на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года

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Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил, что Россия будет подавать заявку на проведение чемпионата мира в 2023 году.
Россия подаст заявку на проведение ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2023 года
  • РИА Новости

«Будем претендовать на проведение чемпионата мира по гладкой гребле 2023 года, на этом чемпионате спортсмены будут отбираться на Олимпийские игры. Но конкуренция там будет серьёзная — на турнир претендуют Венгрия и Германия», — приводит слова Архипова ТАСС.

Он отметил, что также будут поданы заявки на проведение чемпионата Европы в 2022 году.

Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии.

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