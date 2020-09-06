Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Венгрией

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Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч группового этапа Лиги наций с Венгрией.
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Венгрией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артём Дзюба.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет матч Лиги наций с венграми в красной форме.

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