Сборная России сыграет матч Лиги наций с венграми в красной форме
- Reuters
Полевые игроки сборной России выйдут в красном комплекте формы. На голкипере команды будет чёрная форма с синими вставками.
Сыграем против Венгрии в красной форме! #ВенгрияРоссияpic.twitter.com/yUzcFGTfOQ— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что говорили Черчесов и Газинский перед матчем Венгрия — Россия.