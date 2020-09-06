Сборная России сыграет матч Лиги наций с венграми в красной форме

Определён комплект экипировки, в котором сборная России по футболу сыграет матч второго тура Лиги наций УЕФА с командой Венгрии.

Полевые игроки сборной России выйдут в красном комплекте формы. На голкипере команды будет чёрная форма с синими вставками.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что говорили Черчесов и Газинский перед матчем Венгрия — Россия.