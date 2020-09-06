Кадыров рассказал о победах своих сыновей на боксёрском турнире в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в выставочных боях на турнире по боксу в Грозном.

По его словам, выставочные бои стали украшением турнира.

«Победы в актив на боксёрском ринге записали внуки нашего первого президента Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмад Кадыров, Эли Кадыров и Адам Кадыров. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление сверстников — Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксёров. Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым», — написал Кадыров в своём Instagram.

Ранее обладатель чемпионских титулов по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что благодаря Кадырову Грозный стал жемчужиной Кавказа.