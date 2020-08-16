Бетербиев: благодаря Кадырову Грозный стал жемчужиной Кавказа

Обладатель чемпионских титулов по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Сегодня мне посчастливилось посидеть с моими братьями в нашем прекрасном городе Грозном. Грозный цветёт, развивается с каждым днём. Это не может не радовать нас. Сегодня я смело могу сказать: это один из самых прекрасных городов нашей страны. Благодаря дорогому Кадырову Рамзану Ахматовичу Грозный стал жемчужиной Кавказа. Подтверждением этому является увеличивающийся поток туристов, которые приезжают к нам тысячами», — написал Бетербиев в Instagram.

Ранее сообщалось, что перенесённый из-за коронавируса бой Бетербиева с Фаньлуном пройдёт в России.