Берреттини отметил прогресс Рублёва

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым. Соперники сыграют в четвёртом круге US Open.

«Это будет реванш, мы встретимся в том же раунде. Но это будут другие условия, другой US Open, и сейчас мы — два разных игрока. Мы оба добились значительного прогресса. Андрей начал этот год как сумасшедший, выиграл два турнира подряд. Он многого добился. Рублёв прогрессирует с каждый днём, с каждой неделей. Я думаю, у него отличный арсенал умений. Он хорошо подаёт, у него отличные форхенд и бэкхенд, он хорошо двигается. Также он умеет играть на грунте, на траве, на харде. Мы собираемся найти новое оружие, новые способы доставить другому человеку неприятности», — приводит слова итальянца Tennis Head.

Рублёв и Берреттини встречались на стадии четвёртого раунда US Open в прошлом году. Тогда победу одержал итальянец.

Ранее Рублёв заявил, что у Медведева очень необычный игровой стиль.