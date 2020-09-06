Рублев: у Медведева очень необычный игровой стиль

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём соотечественнике Данииле Медведеве, с которым может встретится в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Что касается возможной встречи с Медведевым в 1/4 финала, то у него потрясающая подача, потрясающий прием. Потрясающая скорость. Он невероятный боец. У него очень необычный игровой стиль. С ним нельзя спешить. Даниил заставляет тебя играть в свой теннис, играть медленнее. Заставляет ждать, проводить затяжные розыгрыши. После часа такой игры многие начинают переживать, сдаваться, торопиться, рисковать. Пытаются сокращать розыгрыши и в итоге ошибаются чаще, чем выигрывают. Этим стиль игры Даниила потрясает», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

В 1/8 финала Рублев сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

Ранее Медведев заявил, что не тренировался с заболевшим коронавирусом Пэром.